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Щойно в Києві прогримів вибух біля столичної телевежі в районі Дорогожичів.

Частина телеканалів припинила трансляцію.

У телецентрі "Олівець" через вибух повилітали шибки.

Як повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, окупанти влучили в апаратну мовника на телевежі. Через це трансляції телеканалів якийсь час не буде. Але найближчим часом буде ввімкнено резервне мовлення частини каналів.

На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

Українцям радять скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

Оновлення. Ударів було два. Окупанти вдарили не лише по київській телевежі, а й по Бабиному Яру, де поховані тисячі жертв Другої світової війни.

"Росія здійснила ракетну атаку на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге", – заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він повідомив, що у час, коли в Києві відбувається потужна ракетна атака на територію, де розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр", президент Володимир Зеленський дає інтерв'ю CNN та Reuters.

"Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у ставці верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати... Ми точно знаємо, чого прагнемо", – написав Єрмак у фейсбуці.

Він наголосив, що "ми неодмінно вистоїмо та відбудуємо нашу любу Україну".

Оновлення 17:58. Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет, повідомили у КМДА. Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив українців про плани окупантів улаштувати перебої зв’язку й оголосити про капітуляцію української влади. Повідомлялося, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії