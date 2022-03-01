Генштаб заспокоїв українців: захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно декларувати

"Так що, російський танк, іди нах...й з декларації".

Генштаб ВСУ звернувся до українців із закликом не переживати за декларування захопленої російської військової техніки.

"Захопили російський танк або БТР та переживаєте про те, як його декларувати? Зберігайте спокій та продовжуйте захищати Батьківщину! - йдеться у зверненні. - Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 100 грн). Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно (така от тавтологія)",

Генштаб пояснив, що бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з наступних причин:

- вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією з 24.02.2022 російської федерації стосовно незалежної і суверенної Української держави як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу рф на Україну з метою знищення останньої;

- завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє до вас вже знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести її оцінку відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». А отже, неможливо і з’ясувати, скільки коштує таке майно.

"Так що, російський танк, іди нах...й з декларації", - підводить підсумки Генштаб.

"У той же час НАЗК продовжує забезпечувати технічну можливість подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані щодо набуття об’єктів, захоплених у рашистської армії, у разі наявності бажання суб’єктів декларування здійснити такі дії. Детальне роз’яснення".

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилося відео, на якому видно, як хтось украв російський бронетранспортер, причепивши його до трактора.