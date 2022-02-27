Російську бойову машину МТ-ЛБ (багатоцільовий бронетранспортер, що плаває) вкрали українські селяни.

Точна геолокація зйомки невідома, але з відео зрозуміло, що подія сталася не в місті - бронетранспортер причепили до трактора, який повіз його в невідомому напрямку. При цьому за бойовою машиною біжить людина, вочевидь, намагаючись її зупинити. Нагадаємо, за чотири дні війни росіяни зазнали в Україні численних втрат як живої сили, так і техніки.

Так, станом на вечір 27 лютого російська армія втратила: