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Українські селяни вкрали російську бойову машину (відео)

Про це свідчить відео із соцмереж.

Російську бойову машину МТ-ЛБ (багатоцільовий бронетранспортер, що плаває) вкрали українські селяни.

Точна геолокація зйомки невідома, але з відео зрозуміло, що подія сталася не в місті - бронетранспортер причепили до трактора, який повіз його в невідомому напрямку. При цьому за бойовою машиною біжить людина, вочевидь, намагаючись її зупинити. Нагадаємо, за чотири дні війни росіяни зазнали в Україні численних втрат як живої сили, так і техніки.

Так, станом на вечір 27 лютого російська армія втратила:

  • 27 літаків
  • 26 вертольотів
  • 146 танків
  • 49 гармат
  • 1 ЗРК "Бук"
  • 706 бронеавтомобілів
  • близько 4300 особового складу
Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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