Кличко закликав киян провести цю ніч в укриттях

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів міста. Він наголосив, що російська армія продовжує спроби атакувати столицю, і закликав киян провести цю ніч в укриттях.

"Друзі! Дорогі кияни! Сьогоднішня ніч знову буде складною. Тому наші захисники готуються обороняти столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати — і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - сказав Кличко у відеозверненні.

"Наші воїни б’ються героїчно. По всій Україні. Наші люди згуртувалися, щоб відстояти свою державу. Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору. Сьогодні був на укріпленнях, які кияни допомагають зводити бійцям тероборони. Щоб вороже військо не потрапило в наше місто", - зазначив мер.

Кличко висловив підтримку військовим і подякував за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля, де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва.

"Тримайтеся! Разом вистоїмо!" - сказав Кличко.