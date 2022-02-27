91% українців підтримує дії Зеленського під час війни з Росією, - опитування

У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв щодо перемоги над ворогом.

Рівень віри громадян у Збройні сили України за останній тиждень суттєво зріс.

Про це свідчать результати соцопитування "Рейтинг".

Так, 70% опитаних упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, 16% не впевнені.

У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв. Найвищий рівень впевненості у ЗСУ - на заході та в центрі (75-78%). Відносно нижчий – на півдні та сході (64-66%).

Більшість українців (91%) підтримують дії президента Зеленського. Не підтримують 6%, не змогли відповісти 3%. Важливо, що з грудня 2021 року підтримка дій президента зросла втричі.

Високий рівень підтримки Зеленського спостерігається в усіх регіонах: на заході та в центрі (більш ніж 90%), на сході та півдні – понад 80%.

Нагадаємо, Зеленський заявив про підвищення заробітної плати військовим, які беруть участь у військових діях. Про це він заявив у зверненні. Президент зазначив, що відтепер держава платитиме військовим 100 тисяч гривень на місяць.