​ДФС: Платників податків звільняють від відповідальності за порушення на час воєнного стану

Державна податкова служба України, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, інформує про новий порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків, передбачених Податковим кодексом України.

Також Податкова служба України та Торгово-промислова палата України повідомляють про засвідчення факту настання з 24 лютого форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної податкової служби.

«ДПС інформує, що платники податків, відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 ПК України, звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень і порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)», — зазначено в повідомленні.

Це означає: якщо платник податків не має можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання строків сплати податків і зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, розрахунку коригування у відповідному Реєстрі, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, то він звільняється від відповідальності.

«Водночас такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин. Також повідомляємо, що у період дії форс-мажорних обставин податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Протягом дії форс-мажорних обставин штрафні санкції за порушення законодавства з питань РРО не застосовуються».

Щодо реєстрації акцизних накладних в ЄРАН, то на період дії форс-мажорних обставин дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної та паперового примірника акцизної накладної.

«З метою забезпечення стабільного фінансування Збройних сил України звертаємось до платників податків за можливості виконувати свій податковий обов’язок щодо сплати в повному обсязі відповідних сум податкових зобов'язань, у тому числі до настання термінів сплати, на відповідні рахунки для сплати податків та зборів. Усі здійснені переплати будуть відображені в інформаційних системах ДПС, зокрема, в інтегрованих картках платника, з урахуванням дати фактичної сплати, та враховані під час обрахування їхніх зобов’язань у майбутньому», — закликає податкова.