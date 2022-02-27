Призупинено членство Росії в комітеті Ради Європи з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, - Держфінмоніторинг

Призупинено членство Росії в Комітеті Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, - LB.ua).

Про це йдеться у повідомленні Державної служби фінансового моніторингу України, на її офіційній сторінці в Фейсбук.

"Рішенням Парламентської Асамблеї Ради Європи від 25.02.2022 № DLAPIL07/2022_JP/DG «Наслідки призупинення країни-члена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи» Росію позбавили права представляти свою країну в інституціях Ради Європи та їх відомчих органів", - сказано в тексті.

Таким чином, як уточнює Держфінмониторинг, Росія не зможе бути представлена на засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) а також ряду інших відомчих органів Ради Європи.

Це також означає, що Росія не зможе брати участь у Пленарних засіданнях та засіданнях робочих груп Комітету MONEYVAL, експерти цієї країни не зможуть залучатись до оцінок інших країн, що проводяться Комітетом, на предмет дотримання Стандартів FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та до прийняття будь-яких рішень на платформі Комітету MONEYVAL.

Державна служба фінансового моніторингу України продовжуватиме в межах компетенції вживати всебічних заходів з метою подальшої ізоляції Росії на міжнародній арені у зв’язку із крищучими порушеннями нею основоположних принципів та норм міжнародного права.