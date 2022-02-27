Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
ГоловнаЕкономікаФінанси

Призупинено членство Росії в комітеті Ради Європи з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, - Держфінмоніторинг

Рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи

Призупинено членство Росії в комітеті Ради Європи з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, - Держфінмоніторинг

Призупинено членство Росії в Комітеті Ради Європи MONEYVAL (Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, - LB.ua).

Про це йдеться у повідомленні Державної служби фінансового моніторингу України, на її офіційній сторінці в Фейсбук

"Рішенням Парламентської Асамблеї Ради Європи від 25.02.2022 № DLAPIL07/2022_JP/DG «Наслідки призупинення країни-члена відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи» Росію позбавили права представляти свою країну в інституціях Ради Європи та їх відомчих органів", - сказано в тексті.

Таким чином, як уточнює Держфінмониторинг, Росія не зможе бути представлена на засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) а також ряду інших відомчих органів Ради Європи.

Це також означає, що Росія не зможе брати участь у Пленарних засіданнях та засіданнях робочих груп Комітету MONEYVAL, експерти цієї країни не зможуть залучатись до оцінок інших країн, що проводяться Комітетом, на предмет дотримання Стандартів FATF та ефективності систем боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та до прийняття будь-яких рішень на платформі Комітету MONEYVAL.

Державна служба фінансового моніторингу України продовжуватиме в межах компетенції вживати всебічних заходів з метою подальшої ізоляції Росії на міжнародній арені у зв’язку із крищучими порушеннями нею основоположних принципів та норм міжнародного права.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також