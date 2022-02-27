Заступник мера Нової Каховки, ветеран АТО Володимир Арнаут записав "прощальне" відео після поранення в бою з російськими військовими. Життя захисника України вдалося врятувати.
«Я поранений, залишилося мабуть недовго! Слава Україні, боремося до кінця», – закликав він українців не здаватися на шляху до перемоги.
Володимира поранили російські окупанти під Бучею.
Після операції Арнаут записав нове відео, в якому розповів, що отримав поранення в результаті стрілянини у ближньому бою. Наразі його прооперували, і боєць обіцяє продовжувати боротьбу з окупацією військами Російської Федерації.
Згідно з інформацією, на півдні окупанти продовжують загарбання українських земель. Наразі Нова Каховка тимчасово зайнята російськими окупантами.