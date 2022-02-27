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«Боремося до кінця». Заступник мера Нової Каховки записав прощальне відео після бою, але його життя вдалось врятувати

Володимира поранили російські окупанти у Новій Каховці. 

«Боремося до кінця». Заступник мера Нової Каховки записав прощальне відео після бою, але його життя вдалось врятувати
Фото: скрін

Заступник мера Нової Каховки, ветеран АТО Володимир Арнаут записав "прощальне" відео після поранення в бою з російськими військовими. Життя захисника України вдалося врятувати. 

«Я поранений, залишилося мабуть недовго! Слава Україні, боремося до кінця», – закликав він українців не здаватися на шляху до перемоги.

Володимира поранили російські окупанти під Бучею. 

Після операції Арнаут записав нове відео, в якому розповів, що отримав поранення в результаті стрілянини у ближньому бою. Наразі його прооперували, і боєць обіцяє продовжувати боротьбу з окупацією військами Російської Федерації.

Згідно з інформацією, на півдні окупанти продовжують загарбання українських земель. Наразі Нова Каховка тимчасово зайнята російськими окупантами. 

Марина Лукьянова
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