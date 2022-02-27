Ця колона вважалася особливо небезпечною.

Українська артилерія у Бучі Київської області вщент розгромила групу російських військових, яка їхала на військовій техніці з позначками V.

Про це Держспецзв'язок повідомляє в телеграмі.

"На підходах до Києва, у місті Буча, знищено понад 100 одиниць техніки противника. Слава нашим військовим!" - ідеться в дописі.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв з посиланням свої чеченські джерела зазначив, що втрат зазначала "армія" Кадирова.

"Зокрема: 70 з них, як повідомлялося, обвуглені заживо після одного удару Байрактара, більшість (решта) повернулися через кордон", - написав він у твіттері.

Нагадаємо, що українські військові розшукували небезпечну колону ворожої техніки, що позначена літерою V і рухалась у бік Києва. У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку або повідомляти про її пересування.

Тим часом українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом, повідомив секретар РНБОУ Олексій Данілов. За його словами, росіяни хочуть зайти в українську столицю, прикрившись автобусами з мирними жителями.

Також 27 лютого в Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок.