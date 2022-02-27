Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні

Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять, повідомили в Офісі президента.

"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", – йдеться у повідомленні.

За різними даними, Лукашенко може сьогодні ухвалити рішення про відправку в Україну збройних сил Білорусі на війну на боці Росії.

Сьогодні українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі. Ракета летіла на Київ. Іще з першого дня повномасштабної війни Росії проти України з білоруської території на Україну сунули ворожі війська. Західні країни попереджають Білорусь – на неї за війну проти України чекають такі самі санкції, як проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський уранці 27 лютого оприлюднив звернення до громадян РБ, у якому закликав їх "бути білорусами, а не росіянами".

Сьогодні вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і вони готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що РФ маніпулює переговорним процесом і принижує Білорусь, використовуючи її.

Ще один радник голови ОПУ Олексій Арестович сказав, що прибуття до Білорусі російської делегації на перемовини щодо припинення війни з Україною означає, що ворог втратив ініціативу та не здатний до продовження активних воєнних дій.

Речник президента Сергій Никифоров, коментуючи перемовини, українська делегація на перемовини до білоруського Гомеля не їде через неприйнятні вимоги, які висловили росіяни. Водночас він зауважив, що формат переговорів у Гомелі дійсно обговорювався, однак у останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за “русским военным кораблем”.