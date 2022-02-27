ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з Білорусі

Українські військові збили крилату ракету, випущену окупантами по столиці України з території Білорусі.

Про це у своєму Facebook написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як написав Залужний, Повітряні сили ЗСУ збили крилату ракету, випущену по Києву з території Республіки Білорусь літаком Ту-22.

"Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - додав Залужний.

Нагадаємо, що Ту-22 — радянський дальній надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Окремі моделі з цієї серії можуть нести ядерну зброю.

Уранці 27 лютого в Бучі Київської області ворог влучив у житловий девʼятиповерховий будинок. Будівля загорілася.

26 лютого російська ракета поцілила в будинок і складські приміщення в Соломʼянському районі Києва. Місце обстрілу – неподалік аеропорту "Київ". Від дій ворога загинули дві людини. Також окупант обстріляв Бородянку – там від влучення снаряда в будинок загинули ще дві людини.