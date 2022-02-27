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У місті Роздільна Одеської області виявили ворожу ДРГ

Одного диверсанта з групи затримано, пошук решти триває.

У місті Роздільна Одеської області виявили ворожу ДРГ
Фото: https://www.facebook.com/DPSUkraine

У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських і воїнів тероборони виявила російську ДРГ. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Захисники України виявили підозрілих осіб на мікроавтобусі Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля - позашляховика Mitsubishi L-200. Бійці спільної групи відкрили вогонь у відповідь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати.

У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку. Також затримали одного диверсанта, особу якого встановлюють. Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені. 

Нагадаємо, 26 лютого в Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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