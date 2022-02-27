Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові після влучення снаряда в багатоповерхівку загинула жінка

Рятувальники ДСНС евакуювали двадцятьох людей.

У Харкові після влучення снаряда в багатоповерхівку загинула жінка

Російський снаряд влучив у девʼятиповерхівку в Харкові. Про це повідомляють у ДСНС

Як зазначають у відомстві, під час руйнації будинку загинула літня жінка, що мешкала на пʼятому поверсі. Ще двадцятьох людей рятувальники евакуювали.

Російський снаряд влучив у житловий будинок за адресою вул. Бучми, 40А. Була зруйнована несуча стіна сходової клітини та сходових маршів з другого по сьомий поверх. Пошкоджено будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах. Також пошкоджено квартири на четвертому, пʼятому та шостому поверхах. 

Нагадаємо також, що в Харкові потужна пожежа через підрив газопроводу окупантами

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також