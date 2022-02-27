Росія вперше визнала втрати своїх військових в Україні

Голова республіки Дагестан виразив співчуття у звʼязку зі смертю російського кадрового офіцера в Україні.

Російська влада вперше визнала втрати своїх військових в Україні. Про це повідомляє видання "Новая газета" з посиланням на РІА Дагестан.

Голова Дагестану Сергій Мєліков виразив співчуття у звʼязку зі смертю російського кадрового військового Нурмагомеда Гаджимагомедова. Гаджимагомедов служив у 247-ому гвардійському казачому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку ВДВ.

Сергій Мєліков наразі перший російський чиновник, який офіційно заявив про бойові втрати російських військ під час вторгення в Україну.

Нагадаємо, що у Генштабі Збройних сил України повідомили, що за останню добу російські окупанти зазнали суттєвих втрат в авіації, бронетехніці та живій силі.

"Російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, два штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів", - повідомили в Генеральному штабі.