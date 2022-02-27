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​За годину на гарячу лінію "Повернися живим з України" надійшло більше ніж 100 дзвінків

Більшість сказали, що шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні.

​За годину на гарячу лінію "Повернися живим з України" надійшло більше ніж 100 дзвінків

За першу годину роботи гарячої лінії "Повернися живим з України" надійшло понад 100 дзвінків від батьків російських військовослужбовців.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, абсолютна більшість сказали, що війни з Україною вони не хочуть і шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні.

Ось кілька прикладів таких дзвінків із путінсько-фашистської Росії:

  • Мама Єрьоменко Оксана з Краснодара шукає сина Єрьоменка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що йде війна, хоче знайти сина та повернути додому.
  • Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року, в/ч 54801 розташована в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків і синів, дуже бояться переслідувань.
  • Батько (живе в Росії) і брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат-контрактник, військова частина розташована в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали, куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти.

"А що ще буде! Криком кричатимете, щоб війну зупинити!" - наголосив Геращенко.

Він також закликав користувачів соцмереж робити репости і масовий спам на електронні пошти росіян з фото та відео спаленої техніки, трупів російських військових, поранених і полонених. Туди ж додавати посилання на гарячу лінію.

"Тотальна психологічна війна до нашої перемоги", - написав радник голови МВС.

Нагадаємо, в Україні запрацювала гаряча лінія для родичів російських військових. На ній можна дізнатися, чи живі ваші рідні, або вирішити питання, коли і як забрати тіло.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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