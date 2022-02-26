В Україні запрацювала гаряча лінія для родичів російських військових

На ній можна дізнатися чи живі ваші рідні або вирішити питання коли і як забрати тіло.

Відсьогодні з 19:00 працює гаряча лінія для родичів російських солдат та офіцерів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у соцмережі Facebook.

“Для всіх, у кого десь на Українській землі загубився російський солдат. С сегодняшнего дня с 19:00! Для всех, у кого где-то на Украинской земле потерялся российский солдат”, – зазначив він.

Він додав, що “якщо ваші близькі в останні місяці відправилися на навчання і з ними немає зв’язку найімовірніше беруть участь у нападі на Україні”.

На гарячій лінії можна дізнатися чи живі ваші рідні, чи їх взяли у полон, чи є поранені або як вирішити питання коли і як забрати тіло загиблого родича.

“Якщо ваша рідна людини у полоні, ви можете залишити для вашого чоловіка, сина коротке повідомлення”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає 3 тисячі осіб.