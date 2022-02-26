У Києві затримали чоловіка, який залишав знаки російським військовим біля пожежної частини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Російські диверсанти ніяк не заспокоюються, але і наші рятувальники не наївні! Сьогодні відбулась чергова спроба нашкодити українцям у столиці. Та, певно, ці нелюди вже настільки бояться наших чоловіків, що діють на відстані. Що сказати… Не проканало!" - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розповіли, що невідомий спробував залишити послання російським військовим, які нападають на Україну. За їхніми словами, чоловік "залишив побратимам подарунок" у вигляді зошита з записами біля зачиненого магазину, який розташований біля пожежної частини. Після цього він чкурнув навтьоки.

"Доволі дивна поведінка викликала серйозні підозри, тому майже відразу невідомий був перехоплений нашими рятувальниками. Відразу було сповіщено місцеву територіальну оборону та передано диверсанта правоохоронцям. Наші рятувальники завжди напоготові і не дозволять негідникам-диверсантам шкодити нашій країні!" - наголосили в ДСНС.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Раніше в Києві затримали російських диверсантів, які намагались видурити уніформу рятувальників.

Від ранку 24 лютого триває масштабне вторгнення армії Російської Федерації в Україну.

Наприкінці другого дня обстрілів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців і подякував кожному, хто став на захист країни від агресії Російської Федерації. Він наголосив, що ворог не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей.

"Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо! План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!" - додав головнокомандувач ЗСУ.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може вступати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.