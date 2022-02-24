Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Затриманий під Гостомелем російський диверсант намагався вдати із себе українця

У чоловіка в цивільному виявили записи та спеціальні прилади.

Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати із себе українця. 

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

Фото: фейсбук Антона Геращенка

Фото: фейсбук Антона Геращенка

Як повідомляли, сьогодні біля аеропорту Гостомеля українська ППО збила три російські гелікоптери. Окрім того, ворожий вертоліт Ка-52 збили над Межигірʼям. Один із підбитих гелікоптерів був змушений зробити посадку. Десантники порозбігалися.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також