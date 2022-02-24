У чоловіка в цивільному виявили записи та спеціальні прилади.

Затриманий поліцією Київської області поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант намагався вдати із себе українця.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За словами Геращенка, у диверсанта виявили записи та спеціальні прилади, що "свідчать про те, навіщо його закинули до нас".

Фото: фейсбук Антона Геращенка

Фото: фейсбук Антона Геращенка

Як повідомляли, сьогодні біля аеропорту Гостомеля українська ППО збила три російські гелікоптери. Окрім того, ворожий вертоліт Ка-52 збили над Межигірʼям. Один із підбитих гелікоптерів був змушений зробити посадку. Десантники порозбігалися.