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В’їзди та виїзди з Києва не закривали, – КМДА

Інформація про обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності.

В’їзди та виїзди з Києва не закривали, – КМДА
Фото: КМДА

Інформація про обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що в’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Нагадаємо, у Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" – це кордон з Білоруссю. 

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