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У Білорусі ворог передислоковує сили, з окупованого Криму рухається колона військової техніки, – МВС

У Чорнобильській зоні зруйновано міст через річку Черевач.

У Білорусі ворог передислоковує сили, з окупованого Криму рухається колона військової техніки, – МВС
Фото: EPA/UPG

На кордоні із Білоруссю на Рівненщині, біля сіл Бутове Зарічнянського району та Городище Дубровицького району, помічено передислокацію військової техніки на території Республіки Білорусь. 

У селі Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області видно, як зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства внутрішніх справ.

Окрім того, у Чорнобильській зоні (в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення) зруйновано міст через річку Черевач.

Водночас, інформують правоохоронці, інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтвердилася. Пожежа виникла на території ТОВ "Будпостач" у складській будівлі на площі близько 1 тис. м кв. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Нагадаємо, сьогодні через обстріл ворогом аеродрому в Чугуєві на Харківщині виникла пожежа у житловій 5-поверхівці. Загинув неповнолітній хлопець.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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