Знімемо санкції з українців, хто зі зброєю піде захищати державу, – Зеленський

Він також закликав українців, які мають бойовий досвід, взяти зброю до рук та захищати Батьківщину.

З підсанкційних українців знімуть усі обмежувальні заходи, якщо вони зі зброєю в руках підуть боронити державу в складі територіальної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський оголосив під час брифінгу.

Він також закликав українців, які мають бойовий досвід, узяти зброю до рук і захищати Батьківщину.

"Україна атакована з півночі, півдня та сходу, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю. І будемо видавати всім. Усім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина залежить майбутнє. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до центрів комплектації Міністерства внутрішніх справ", – зазначив президент.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут.

Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua.

Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.