Тим часом у Краматорську збили ворожий літак. Шостий за сьогодні.

Фото: Pravda Gerashchenko

На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Фото: Pravda Gerashchenko

Крім того, в районі міста Щастя на Луганщині знищено близько 50 окупантів. Місто відбито від загарбників.

У районі Краматорська збито ворожий літак – уже шостий.

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, російська бронетехніка порушила кордон України в чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Наступ йде і з боку окупованого Криму. В Херсонській області від ворожого обстрілу загинули прикордонники.