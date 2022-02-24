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На об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки російських окупантів

Тим часом у Краматорську збили ворожий літак. Шостий за сьогодні. 

Фото: Pravda Gerashchenko

На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Фото: Pravda Gerashchenko

Крім того, в районі міста Щастя на Луганщині знищено близько 50 окупантів. Місто відбито від загарбників.

У районі Краматорська збито ворожий літак – уже шостий. 

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях", – додали в повідомленні. 

Нагадаємо, російська бронетехніка порушила кордон України в чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Наступ йде і з боку окупованого Криму. В Херсонській області від ворожого обстрілу загинули прикордонники. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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