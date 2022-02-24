Перед російськими танками на Луганщині окупанти виставили автомобілі із символікою ОБСЄ

На рубежі трьох підконтрольних Україні населених пунктів у Луганській області колони російських танків зайшли, прикриваючись символікою ОБСЄ.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив поперед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ", – сказано в повідомленні.

Наразі на цьому рубежі тривають бойові дії.

"Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", – повідомили у ДПСУ.

Раніше повідомляли, що українські захисники відбили у ворога місто Щастя на Луганщині.