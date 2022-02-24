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Перед російськими танками на Луганщині окупанти виставили автомобілі із символікою ОБСЄ

Оборона Красної Талівки, Мілового і Городища триває.

Перед російськими танками на Луганщині окупанти виставили автомобілі із символікою ОБСЄ
Фото: Макс Левин

На рубежі трьох підконтрольних Україні населених пунктів у Луганській області колони російських танків зайшли, прикриваючись символікою ОБСЄ. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив поперед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ", – сказано в повідомленні.

Наразі на цьому рубежі тривають бойові дії. 

"Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", – повідомили у ДПСУ.

Раніше повідомляли, що українські захисники відбили у ворога місто Щастя на Луганщині.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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