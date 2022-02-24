По передмістю Харкова завдано удару некерованими ракетами "Смерч". Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Раніше команда розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що Росія завдала ракетного удару по Харкову.

Для цього експерти дослідили відео обстрілів Харкова, які опублікували в соцмережах.

"Ми перевірили: відео справді знято у Харкові, видно хвіст ракетної частини реактивного снаряда РСЗВ "Смерч". Ракетна система залпового вогню (РСЗВ) – некерована зброя. Удари по населених пунктах із застосуванням такої зброї – військовий злочин", – йдеться в повідомленні CIT.