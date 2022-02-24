Одразу після того, як президент РФ Путін заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі", в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи.
Так, у Києві на лівому березі спочатку було чути п’ять потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи, далі – ще, зокрема у районі центру та аеропорту "Жуляни".
УНІАН повідомляє про стрілянину та вибухи в районі аеропорту "Бориспіль".
У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі Салтівка, біля метро "Студентська". Також чути звуки літаків та систематичні постріли.
За словами очевидців, вибухи пролунали в районі військової академії та аеропорту в Чугуєві.
Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022
За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, Маріуполі. Повідомляють про вибухи у Бердянську, а також про мінімум чотири вибухи в Краматорську.
Оновлення. За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, наразі зафіксовано:
- 04.35 напад на прикордонний наряд впс «В.Писарівка» зі сторони РФ
- 05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»
- 05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ
- 05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»
- 05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»
- 05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ
- 05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»
- 05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка
- 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
- 05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ
- 05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ
У Дніпрі горить аеропорт. Вибухи були у місті та в районі військової частини у Гвардійській.
Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозвернення сказав, що вибухи в його місті – це захист української армії від беспілотників. Це спрацювання системи ПВО.
По ворожій авіації працює одеська ППО. У районі 411-ї батареї зафіксовано зліт ракет. Кореспондент "Думської" підтверджує, що розрахунки ППО С-300 ведуть вогонь із цілями над Одесою.
Оновлення 6:35. Російський десант почав видку в Одесі та Маріуполі. Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові.
Очевидці повідомляють про вибухи на військових складах в Умані.
Також повідомляється про вибухи в Сумах.
Щойно нові вибухи пролунали у Києві. Їх було чутно у центрі, на Позняках, в районі Чернігівської.
Оновлення 7:15. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з 5:00 24 лютого на території країни почалися обстріли, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Київській областях.
На аеродромах у м. Мелітополь та с. Озерне Житомирської області підірвано по одному літаку. Інформація про обстріли надходить постійно.
У ДСНС повідомили, що станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано трьох співробітники ДСНС.