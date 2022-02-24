Це сталося відразу після оголошення Путіним наступу на Донбас.

Одразу після того, як президент РФ Путін заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі", в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи.

Так, у Києві на лівому березі спочатку було чути п’ять потужних вибухів. Після невеликої паузи пролунало ще два вибухи, далі – ще, зокрема у районі центру та аеропорту "Жуляни".

УНІАН повідомляє про стрілянину та вибухи в районі аеропорту "Бориспіль".

У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі Салтівка, біля метро "Студентська". Також чути звуки літаків та систематичні постріли.

Фото: NEXTA Live Харків зараз

За словами очевидців, вибухи пролунали в районі військової академії та аеропорту в Чугуєві.

Something massive just exploded in Kharkiv pic.twitter.com/GlKY1S8VbV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 24, 2022

За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, Маріуполі. Повідомляють про вибухи у Бердянську, а також про мінімум чотири вибухи в Краматорську.

Оновлення. За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, наразі зафіксовано:

04.35 напад на прикордонний наряд впс «В.Писарівка» зі сторони РФ

05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»

05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ

05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ

У Дніпрі горить аеропорт. Вибухи були у місті та в районі військової частини у Гвардійській.

Мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозвернення сказав, що вибухи в його місті – це захист української армії від беспілотників. Це спрацювання системи ПВО.

По ворожій авіації працює одеська ППО. У районі 411-ї батареї зафіксовано зліт ракет. Кореспондент "Думської" підтверджує, що розрахунки ППО С-300 ведуть вогонь із цілями над Одесою.

Оновлення 6:35. Російський десант почав видку в Одесі та Маріуполі. Повідомляється також про удари по базах авіації у Василькові.

Очевидці повідомляють про вибухи на військових складах в Умані.

Також повідомляється про вибухи в Сумах.

Щойно нові вибухи пролунали у Києві. Їх було чутно у центрі, на Позняках, в районі Чернігівської.

Оновлення 7:15. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з 5:00 24 лютого на території країни почалися обстріли, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Київській областях.

На аеродромах у м. Мелітополь та с. Озерне Житомирської області підірвано по одному літаку. Інформація про обстріли надходить постійно.

У ДСНС повідомили, що станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано трьох співробітники ДСНС.