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Кличко оприлюднив заяву через російську атаку: залишайтесь вдома і тримайте напоготові "тривожну валізку"

"Тримаємося! Ми повинні вистояти!"

Кличко оприлюднив заяву через російську атаку: залишайтесь вдома і тримайте напоготові "тривожну валізку"
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер столиці України Віталій Кличко оприлюднив звернення через вторгнення Російської Федерації.

LB публікує повний текст, оприлюднений у Telegram.

"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки. 

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей.  Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. 

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.Тримаємося! Ми повинні вистояти!".

Наводимо мапу сховищ Києва. 

Нагадаємо, по центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети. Було збито ворожий безпілотник. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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