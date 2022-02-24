Кличко оприлюднив заяву через російську атаку: залишайтесь вдома і тримайте напоготові "тривожну валізку"

Мер столиці України Віталій Кличко оприлюднив звернення через вторгнення Російської Федерації.

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"Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові «тривожну валізку». Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.Тримаємося! Ми повинні вистояти!".

Наводимо мапу сховищ Києва.

Нагадаємо, по центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети. Було збито ворожий безпілотник.