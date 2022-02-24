У зоні ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів

У зоні Операції Обʼєднаних сил збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Про це повідомили на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України в Facebook.

"За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Разом переможемо! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці, з 4:35, йде російська атака на Україну. Путін оголосив наступ на Донбас. Удари завдані по військовій інфраструктурі і в інших областях. Обстріли йдуть на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. ППО відбивають напад загарбника.