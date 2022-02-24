Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, – Резніков

"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка".

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про початок ворожих інтенсивних обстрілів наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.

Він закликав зберігати спокій і вірити в українських захисників. Звернення оприлюднено у Facebook.

"Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" – написав він.

Резніков сказав, що влада оперативно інформуватимемо про ситуацію.

Нагадаємо, близько 5 ранку президент країни-агресора оголосив про "початок військової операції на Донбасі". Відразу після цього в кількох містах України, включно з Києвом і Харковом, пролунали вибухи. Ворог бʼє по військовій інфраструктурі.