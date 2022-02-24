Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про початок ворожих інтенсивних обстрілів наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.
Він закликав зберігати спокій і вірити в українських захисників. Звернення оприлюднено у Facebook.
"Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" – написав він.
Резніков сказав, що влада оперативно інформуватимемо про ситуацію.
Нагадаємо, близько 5 ранку президент країни-агресора оголосив про "початок військової операції на Донбасі". Відразу після цього в кількох містах України, включно з Києвом і Харковом, пролунали вибухи. Ворог бʼє по військовій інфраструктурі.