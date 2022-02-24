У Києві призупинили роботу шкіл і дитсадків, медична система столиці працює в посиленому режимі

Оперативний штаб Києва ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.
Про це повідомляється у телеграм-каналі КМДА.
Зокрема відсьогодні:
- у столиці школи та садочки не працюють
- лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі
- балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення.
"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Укриття позначені на мапі", – повідомляють у КМДА.
Окрім того, у столиці від 24 лютого безкоштовний проїзд у громадському комунальному транспорті, повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.