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У Києві призупинили роботу шкіл і дитсадків, медична система столиці працює в посиленому режимі

Проїзд у громадському комунальному транспорті столиці безкоштовний.

У Києві призупинили роботу шкіл і дитсадків, медична система столиці працює в посиленому режимі
Фото: kievcity.gov.ua

Оперативний штаб Києва ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією.

Про це повідомляється у телеграм-каналі КМДА.

Зокрема відсьогодні: 

  • у столиці школи та садочки не працюють
  • лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі
  • балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. 

"Усі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, – залишайтеся вдома та будьте готові прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Укриття позначені на мапі", – повідомляють у КМДА.

Окрім того, у столиці від 24 лютого безкоштовний проїзд у громадському комунальному транспорті, повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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