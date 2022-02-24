У Деснянському районі Києва близько 6 години ранку почалась пожежа на території військової частини.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Як виявилося, загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: одна будівля – зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить. Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС проводять ліквідацію пожежі. Причину пожежі поки офіційно не називають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про наступ на Україну. Одразу після цього практично в усіх великих містах на сході та півдні країни, а також у столиці пролунали вибухи.

По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети. Йде артобстріл кордонів.