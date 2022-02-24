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Бронетехніка РФ порушила кордон України у 4 областях

У Кривому Розі були три удари по складах 17 танкової бригади. 

Фото: скрін камер

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка. Таку інформацію від Державної прикордонної служби порушив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Російська військова техніка, в тому числі броньована, порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області", – зазначається у повідомленні.

Обстрілів зазнали більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. За наявною інформацією серед прикордонників, низка військовослужбовців зазнала поранень.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Окрім цього, в Кривому Розі були три удари по складах 17 танкової бригади, розбомбили міст через річку Інгулець.

Нагадаємо, державний кордон України зазнав атаки російських військ з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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