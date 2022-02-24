У районі Скадовська загинули три прикордонники, йде бій з окупантом

У районі Скадовська Херсонської області загинули три прикордонники, є поранені. Захисники ведуть бій з окупантом. Прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

"Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. У районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником", – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, також у районі Преображенки на Херсонщині загинув прикордонник. Це сталося внаслідок ракетного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму.