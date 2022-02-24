По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
ГоловнаСуспільствоВійна

У районі Скадовська загинули три прикордонники, йде бій з окупантом

Прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. 

У районі Скадовська загинули три прикордонники, йде бій з окупантом

У районі Скадовська Херсонської області загинули три прикордонники, є поранені. Захисники ведуть бій з окупантом. Прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

"Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони. У районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником", – зазначили в ДПСУ. 

Нагадаємо, також у районі Преображенки на Херсонщині загинув прикордонник. Це сталося внаслідок ракетного обстрілу з території тимчасово окупованого Криму.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також