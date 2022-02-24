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​​Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях.

​​Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ
Фото: Укрінформ

Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України, інформує пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави", – сказано в повідомленні.

Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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