Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, до лав тероборони

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні", – повідомив глава Міноборони.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад і батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua.

"Тримаймо стрій! Смерть російським окупантам! Слава Україні!" – завершив звернення до українців Резніков.

Нагадаємо, сьогодні голова Національної поліції Ігор Клименко наказ керівникам головних управлінь в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.