Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, до лав тероборони

Україна переходить у режим тотальної оборони

Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, до лав тероборони
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю, вступати до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України у вашому регіоні", – повідомив глава Міноборони.

Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад і батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. Із собою потрібно мати тільки паспорт.

Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua.

"Тримаймо стрій! Смерть російським окупантам! Слава Україні!" – завершив звернення до українців Резніков.

Нагадаємо, сьогодні голова Національної поліції Ігор Клименко наказ керівникам головних управлінь в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також