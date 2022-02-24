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У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу загинув хлопчик

Триває ліквідація пожежі в багатоквартирному будинку, що виникла в результаті ворожого обстрілу.

У Чугуєві на Харківщині триває ліквідація пожежі в багатоквартирному будинку, що виникла в результаті ворожого обстрілу. Від вибуху загинув підліток.

Про це повідомили у ДСНС.

“24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу”, – зазначено в повідомленні.

Фото: facebook/ДСНС України

На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.м.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з охопленого вогнем будинку 15 його мешканців.

О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

Фото: facebook/ДСНС України
Фото: facebook/ДСНС України

Нагадаємо, в Одеській області у місті Подільськ унаслідок бомбардування військової частини загинули шестеро людей, 7 поранено, 19 зникли безвісти.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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