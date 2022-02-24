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Польща скасувала всі коронавірусні обмеження для охочих виїхати українців

Усі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.

Польща скасувала всі коронавірусні обмеження для охочих виїхати українців
Фото: http://podrobnosti.ua

Польща зняла всі коронавірусні обмеження для громадян, які бажають виїхати з України через вторгнення Росії.

Про це повідомив в.о. керівника Львівської митниці Даниїл Меньшиков.

"Повідомляємо, що польська сторона зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Республіки Польща", – написав він у фейсбуці.

За словами Меньшикова, всі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, ще наприкінці січня віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік повідомляв, що в разі вторгнення РФ на кордоні можна очікувати хвилі - до мільйона - біженців з України. Польська держава не має наміру від цього дистанціюватися.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців. Люди, які тікають від вогню, люди, які тікають від смерті, які тікають від звірств війни", – зазначив Мацей Вонсік.

Він додав, що Польща має бути готовою до найгіршого сценарію. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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