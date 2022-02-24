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Шольц: "Жахливий день для України та похмурий день для Європи"

Західні політики наголошують, що російська атака на Україну була нічим не виправдана

Шольц: "Жахливий день для України та похмурий день для Європи"
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав день початку військової агресії Москви проти Києва "жахливим днем для України та похмурим днем для Європи".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шольц наголосив, що йдеться про "вопіюче порушення міжнародного права".

"Російська атака була нічим не виправдана. Росія має негайно припинити ці воєнні дії", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що Німеччина є солідарною з Україною та її народом.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн засудила напад і пообіцяла, що Євросоюз притягне Кремль до відповідальності.Фон дер Ляйєн додала, що її думки – з Україною, безневинними жителями – чоловіками, жінками та дітьми.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським охарактеризував те, що сталося, як "неспровокований і невиправданий напад" з боку РФ.

Президент США пообіцяв, що "Велика сімка" та союзники США запровадять серйозні санкції щодо Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив свій "жах перед катастрофічними подіями в Україні". Він обговорив із Зеленським подальші кроки.

Нагадаємо, близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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