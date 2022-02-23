США наклали санкції на "Північний потік-2" та його посадових осіб

У свою чергу, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію газопроводу.

Президент США Джо Байден заявив, що США запроваджує санкції проти "Північного потоку-2".

Про це йдеться в заяві американського президента, опублікованій на сайті Білого дому.

"З того часу, як Росія почала розміщувати війська на кордоні з Україною, Сполучені Штати тісно співпрацювали з нашими союзниками та партнерами, щоб дати рішучу, єдину відповідь", - зазначив Байден.

Разом з німецькою стороною адміністрація американського президента координувала "зусилля щодо зупинки газопроводу «Північний потік-2», якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", йдеться в заяві Байдена.

"Вчора після подальших тісних консультацій між нашими двома урядами Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію трубопроводу. Сьогодні я доручив своїй адміністрації запровадити санкції щодо Nord Stream 2 AG та її посадових осіб", - зазначив президента США.

Він додав, що "ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні".

Байден зауважив, що своїми діями Володимир Путін "дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії".

Також американський президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за тісне співробітництво у стримуванні російської агресії.

Нагадаємо, напередодні цієї заяви американські ЗМІ повідомили, що Джо Байден планує запровадити санкції проти компанії, що стоїть за газопроводом "Північний потік-2" у Росії.

Вчора, 22 лютого, президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

23 лютого ЄС офіційно запровадив санкції щодо Росії. В Євросоюзі наголосили - в разі потреби введуть більш широкі політичні та економічні санкції та закликали Росію скасувати визнання самопроголошених республік.