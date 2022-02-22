США готові йти далі у запровадження санкцій в разі продовження агресії проти України.

Президент Росії Володимир Путін готує підґрунтя для того, щоб просунути російські війська вглиб території України.

Про це заявив президент США Джо Байден під час свого телезвернення щодо України та Росії.

"Вчора Володимир Путін визнав два регони України як незалежні. Він сказав, що це суверенні території. Вони оголосили, що Росія просто відрізає собі частину території України", – сказав Байден.

"Він для себе намагається обґрунтувати захоплення нових територій. Я знаю, що він готує підґрунтя для того, щоб просунутися значно далі", – додав він.

Президент США оголосив про перший пакет санкцій, які впроваджують США у зв’язку з визнанням Росією “ЛДНР”. Він передбачає:

повне блокування двох російських банків: "Внешэкономбанк" та військового банку "Промсвязьбанк";

санкції проти російського суверенного боргу;

санкції проти російських еліт та їхніх родин;

заморожування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Байден зазначив, що США готові йти далі у запровадження санкцій в разі продовження агресії проти України. "Ціна для Росії буде ще більшою", – сказав Байден.

Байден зазначив, що США продовжать надавати оборонну допомогу Україні та зміцнюватимуть союзників по НАТО.

Якщо РФ не виведе війська з БІлорусі, я дав дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію Литву.

"США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО у відповідності до наших зобов'язань", - підкреслив президент США.

"Ми все ще думаємо, що Росія готова йти далі та впровадити масштабну атаку проти України. Я сподіваюся, що такого не відбудеться. Але 150 тис. російських військ все ще зібрані поблизу України… Ніхто не буде обманюватись. Виправдань наступним вторгненням немає. Якщо Росія зробить ці кроки, лише Росія буде винувата", – наголосив Байден.

Байден наголосив, що Володимир Путін у своїй промові вчора перекрутив історію України та заявив про загрозу війни щодо країн, які є членами НАТО.

"Без сумніву, Росія є агресором. І ми чітко сприймаємо ті загрози, які є. Однак все ще є час відвернути найгірший сценарій", – сказав Байден.