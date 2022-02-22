Росія оголосила про встановлення дипломатичних відносин з "ДНР" та "ЛНР"

МЗС Росії оголосило про встановлення дипломатичних відносин між Російською Федерацією та окупованими нею територіями Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Росії.

"Відповідно до Указу Президента Російської Федерації В.В.Путіна (...) було оформлено домовленість про встановлення з цієї дати дипломатичних відносин між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою, а також Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою на рівні посольств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з цієї нагоди привітав так званих очільників "МЗС ЛДНР” Наталлю Никонорову та Владислава Дейнего.

Сьогодні російський парламент остаточно визнав ОРДЛО. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова з цього приводу заявила, що вирішення питання кордонів терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" відклали на майбутнє.