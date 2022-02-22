Парламент РФ повністю ратифікував договори про дружбу з терористичними угрупуваннями "ДНР" та "ЛНР"

Рада Федерації Росії ратифікувала договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "Донецькою" та "Луганською народними республіками". Перед цим таке саме рішення ухвалила Держдума РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Напередодні обидва договори були підписані президентом РФ Володимиром Путіним та ватажками "ДНР" та "ЛНР" Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником.

У документах зазначається, що "сторони розвиватимуть співпрацю у різних сферах: економічній, соціальній, гуманітарній".

Крім того, договори передбачають дозвіл на перебування російських військових на окупованих територіях.

Росія та псевдореспубліки також домовилися "надавати одна одній допомогу у випадку, якщо одна із сторін стає об'єктом нападу".

Нагадаємо, учора президент РФ Володимир Путін заявив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство. Міністр оборони України також говорив, що Росія готується до визнання ОРДЛО за відпрацьованим у Грузії сценарієм.