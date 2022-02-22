Зеленський розгляне питання розриву дипломатичних відносин із Росією

Запит на це надіслало міністерство закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні розгляне питання розриву дипломатичних відносин із Росією. Відповідний запит до нього надіслало Міністерство закордонних справ після визнання РФ "незалежності" ОРДЛО.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту президента Естонії Алара Каріса 22 лютого.

“Ми бачимо з вами наступ на суверенітет і територіальну цілісність. До мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я зараз буду дивитись, пропрацьовувати це питання і інші дієві кроки щодо ескалації РФ. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний, це юридична агресія, яка дає достатньо міцний фундамент ескалації з боку Росії і з боку бойовиків", – зазначив він.

Зеленський додав, що готовий до перемовин з РФ у будь-яких форматах, але Україна повинна захищати суверенітет.

Нагадаємо, статутом ООН передбачається можливість розриву дипломатичних відносин відповідно до рішення Ради Безпеки як засіб впливу на державу, винну в створенні загрози міжнародному миру.