Зеленський провів телефонну розмову з Байденом і розпочав засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Після цього було розпочато засідання Ради нацбезпеки і оборони під його головуванням.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Обговорив події останніх годин з президентом Сполучених Штатів. Розпочинаємо засідання РНБО", - написав Зеленський.
Він також повідомив, що на сьогодні також запланована розмова з очільником уряду Великобританії Борисом Джонсоном.
Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.