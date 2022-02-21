Зеленський провів телефонну розмову з Байденом і розпочав засідання РНБО

Він також повідомив, що на сьогодні також запланована розмова з очільником уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Після цього було розпочато засідання Ради нацбезпеки і оборони під його головуванням.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Обговорив події останніх годин з президентом Сполучених Штатів. Розпочинаємо засідання РНБО", - написав Зеленський.

Він також повідомив, що на сьогодні також запланована розмова з очільником уряду Великобританії Борисом Джонсоном.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.