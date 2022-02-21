В окупованому Росією Криму заявили про готовність прийняти так званих "біженців із Донбасу"

До "біженців" окупанти зараховують навіть тих українців, які проживають на підконтрольній Україні території і приїхали на півострів до родичів.

Окупаційна влада українського півострова заявила про те, що півострів готовий приймати так званих "біженців із Донбасу", повідомляє "Асоціація реінтеграції Криму".

Мова йшла про розміщення людей у місцевих санаторіях.

21 лютого підконтрольні окупантам медіа заявили про розміщення 24 осіб нібито у "керченському відділенні" підконтрольного загарбникам "Червоного Хреста", та що ще 32 людини з Донбасу нібито "зареєструвалися у Севастополі та Саках".

Водночас 20 лютого ті ж медіа заявляли про "сто біженців" лише у Керчі.

Потім з'ясувалося, що усі ці "біженці" розміщені не у "Червоному Хресті", а у "родичів та знайомих", а насправді під "опікою" окупантів нікого не було.

Підконтрольне окупантами видання "Форпост" невдовзі повідомило іншу інформацію - що так звана "влада" Криму не заявляла про готовність приймати біженців, а всі прибулі особи приїхали до Криму "добровільно, ініціативно".

Також з’ясувалося, що до "біженців" окупанти відносять і жителів підконтрольних Україні територій, які прибули на півострів, зокрема й до родичів.

Нагадаємо, 18 лютого окупаційні адміністрації ОРДЛО оголосили евакуацію жінок, дітей і літніх людей до Росії.

Того ж дня у Ростовській області РФ оголосили надзвичайну ситуацію через "евакуацію" з ОРДЛО. Опісля про надзвичайну ситуацію через прибуття "евакуйованих" з Донбасу оголосила і Воронезька область.

21 лютого Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження через незаконну депортацію мешканців окупованих територій.