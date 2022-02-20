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Воронезька область РФ оголосила надзвичайну ситуацію через прибуття "евакуйованих" з Донбасу

Через цю ситуацію 500 людей відправлять до Курська.

Воронезька область РФ оголосила надзвичайну ситуацію через прибуття "евакуйованих" з Донбасу
Фото: "Вот Так"

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через прибуття "евакуйованих" жителів окупованого Донбасу.

Про це повідомляє Интерфакс.

"Режим вводиться виключно через зростаючий потік людей, що перебувають до нас з "ЛНР/ДНР"", - йдеться в повідомленні уряду регіону.

Близько тисячі людей з окупованого Донбасу прибули на потягу у Вороніж в неділю, 20 лютого, вранці. Вдень очікується другий потяг приблизно з такою ж кількістю "евакуйованих".

Також в неділю можливий третій потяг, з якого близько 500 людей прийме Вороніж, інших 500 відправлять до Курська.

В Офісі президента Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону.

"Евакуйовані" у Ростовську область мешканці ОРДЛО скаржаться на умови перебування та ставлення представників російської влади до них.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв оголосив про введення в регіоні режиму надзвичайної ситуації через прибуття "евакуйованих" жителів окремих районів Донецької і Луганської областей.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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