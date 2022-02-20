Доба на Донбасі: окупанти здійснили 136 обстрілів, двоє загиблих та четверо поранених українських військових

КПВВ “Щастя" три рази потрапляло під прицільний вогонь.

Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Сім разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Двічі Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – з мінометів калібру 120 мм.

Три рази Миронівський - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Чотири рази Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

П’ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету, станкового протитанкового гранатомету.

Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.

Дев’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

П’ять разів Кримське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Марїнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.

Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.

П’ять разів Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Станицю Луганську – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Три рази Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .Сизе - з мінометів калібру 120 мм.

Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.

Сім разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

П’ять разів Зайцеве - артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.

Новоселівку Другу - з мінометів калібру 120 мм.

Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.

Новоолександрівку - з мінометів калібру 120 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 120 мм

Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. КПВВ “Щастя" три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.

За даними МВС, загинули капітан Антон Сидоров, помічник начальника штабу – начальник розвідки 30 омбр та солдат Денис Кононенко, водій 2-го мотопіхотного відділення, 23 окремий мотопіхотний батальйон 56 омпбр.

Поранені: старший солдат Володимир Розумей, механік-водій 1 механізованого батальйону 30 омбр; солдат Микита Бойко, навідник 2 мотопіхотної роти, 23 окремий мотопіхотний батальйон 56 омпбр; старший солдат Артем Богомолов, оператор протитанкових керованих ракет протитанкового дивізіону 30 омбр; старший сержант Юрій Штанько, головний сержант - командир відділення гранатометного взводу, роти вогневої підтримки 57 омпбр.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.

Старогнатівку - з мінометів калібру 82 мм.

Луганське – з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Піски - з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, що у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці смт Зайцеве.

Група народних депутатів та журналісти закордонних ЗМІ потрапили під обстріл на одній із позицій в зоні Операції Обʼєднаних сил.