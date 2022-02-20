Доба на Донбасі: окупанти здійснили 136 обстрілів, двоє загиблих та четверо поранених українських військових

Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Сім разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
- Гранітне – з артилерії калібру 122 мм.
- Чотири рази Старогнатівку - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Три рази Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Болотене - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Миронівський - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- П’ять разів Новогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Чотири рази Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Травневе - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
- Чотири рази Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Південне - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- П’ять разів Новозванівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- П’ять разів Луганське – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету, станкового протитанкового гранатомету.
- Двічі Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
- Дев’ять разів Щастя - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- П’ять разів Кримське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Марїнку – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
- Двічі Опитне - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чотири рази Нью-Йорк - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Двічі Лопаскине - з мінометів калібру 82 мм.
- П’ять разів Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- П’ять разів Станицю Луганську – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Три рази Причепилівку - з мінометів калібру 120 мм .Сизе - з мінометів калібру 120 мм.
- Новогригорівку - з артилерії калібру 122 мм.
- Сім разів Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
- Старий Айдар - з артилерії калібру 122 мм.
- Чотири рази Шуми - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- П’ять разів Зайцеве - артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.
- П’ять разів Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Двічі Трьохізбенку - з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Богданівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм.
- Новоселівку Другу - з мінометів калібру 120 мм.
- Новотошківське - з мінометів калібру 120 мм.
- Новоолександрівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Чермалик - з мінометів калібру 120 мм
- Двічі Піски – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Новогнатівку - з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. КПВВ “Щастя" три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.
Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.
За даними МВС, загинули капітан Антон Сидоров, помічник начальника штабу – начальник розвідки 30 омбр та солдат Денис Кононенко, водій 2-го мотопіхотного відділення, 23 окремий мотопіхотний батальйон 56 омпбр.
Поранені: старший солдат Володимир Розумей, механік-водій 1 механізованого батальйону 30 омбр; солдат Микита Бойко, навідник 2 мотопіхотної роти, 23 окремий мотопіхотний батальйон 56 омпбр; старший солдат Артем Богомолов, оператор протитанкових керованих ракет протитанкового дивізіону 30 омбр; старший сержант Юрій Штанько, головний сержант - командир відділення гранатометного взводу, роти вогневої підтримки 57 омпбр.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Авдіївку – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
- Гранітне – з мінометів калібру 120 мм.
- Старогнатівку - з мінометів калібру 82 мм.
- Луганське – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
- Піски - з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Нагадаємо, що у Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів постраждали два житлові будинки в Жованці, що на околиці смт Зайцеве.
Група народних депутатів та журналісти закордонних ЗМІ потрапили під обстріл на одній із позицій в зоні Операції Обʼєднаних сил.