Російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, щоб ввести війська під виглядом "миротворців"

Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини кадрові військові РФ і спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

Це планується використати як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил Росії під виглядом "миротворців", повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

"Дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілей, житлових будинків та громадських об’єктів", – зазначив він.

Залужний підкреслив, що під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими та запланованими ними графіками й маршрутами.

"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні серед мирного населення, ні серед військових найманців. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, передусім жінок та дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", – підкреслив головнокомандувач.

Тим часом генеральний секретар Організації договору колективної безпеки Станіслав Зась у інтервʼю Reuters заявив, що ОДКБ могло би ввести своїх "миротворців" на Донбас за згоди Києва та Радбезу ООН.

Україна не є частиною ОДКБ, фактично керованому Росією. Крім РФ, туди входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан і Казахстан. Востаннє "миротворці" ОДКБ застосовувалися цієї зими під час масових протестів у Казахстані.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає, що Росія відправила в Донецьк бойовиків ПВК "Вагнер" для підриву житлових будинків, щоб потім звинуватити в теракті України. Також серед планів росіян – підрив обʼєкту критичної інфраструктури, що може призвести до людських жертв і техногенної катастрофи.