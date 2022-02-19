Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Окупанти на Донбасі готують евакуацію місцевого населення через можливе загострення
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Лавров звернувся до США "по понятіям": "пацан сказав – пацан зробив"
Лавров звернувся до США "по понятіям": "пацан сказав – пацан зробив"
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
У мережі повідомляють про сильний вибух в окупованому Луганську
​Операція «Евакуація»
​Операція «Евакуація»
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
Бутусов і Шуфрич влаштували бійку у прямому ефірі
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
У водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen
Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
Байден - про вторгнення в Україну: "Я думаю, що Путін ухвалив рішення"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія взяла людей на території ОРДЛО в заручники, – Верещук

Віцепремʼєрка нагадала, що Україна не має плану наступу. 

Росія взяла людей на території ОРДЛО в заручники, – Верещук
Фото: Анна Стешенко

Росія взяла в заручники людей на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це на брифінгу заявила віцепремʼєрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

"Ми не намагаємось і не будемо нападати. Нема жодних планів нападу. І евакуаційні процеси, які відбуваються на території ОРДЛО, є незаконними і такими, що порушують міжнародні конвенції і законодавство України. Вкотре закликаємо міжнародну спільноту дати оцінку діям Росії", – додала вона.

Верещук відзначила, що Україна може і готова організувати виїзд мешканців ОРДЛО на неокуповану територію, але для цього потрібні гарантії безпеки з боку Росії, що вона не обстріляє їх. 

Нагадаємо, вчора окупаційні адміністрації ОРДЛО оголосили евакуацію жінок, дітей і літніх людей. У містах почалась паніка. Людей на автобусах вивозять до Ростова в Росії. При цьому в самому Ростові про це дізнались із новин.

Сьогодні в області вже оголосили режим надзвичайної ситуації через наплив людей. 

Тим часом окупанти оголосили "мобілізацію" всіх чоловіків 18-55 років. Їм заборонено виїжджати. На окупованій Луганщині майно людей дозволили забирати "на потреби" ворожих військ. 

Оголошення про вивіз людей ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" зробили паралельно зі звинуваченням української влади, зокрема президента Володимира Зеленського, в нібито підготовці "наступу" на тимчасово окуповані території.

До цього міністр оборони Олексій Резніков попередив мешканців ОРДЛО, щоб вони не вірили в пропагандистські заяви окупантів. Міністр підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці. 

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Після висунення терористами звинувачень на адресу української влади в МЗС заявили, що Україна не проводить і не планує "наступальних операцій" на Донбасі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також