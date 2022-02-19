Росія взяла людей на території ОРДЛО в заручники, – Верещук

Росія взяла в заручники людей на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це на брифінгу заявила віцепремʼєрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми не намагаємось і не будемо нападати. Нема жодних планів нападу. І евакуаційні процеси, які відбуваються на території ОРДЛО, є незаконними і такими, що порушують міжнародні конвенції і законодавство України. Вкотре закликаємо міжнародну спільноту дати оцінку діям Росії", – додала вона.

Верещук відзначила, що Україна може і готова організувати виїзд мешканців ОРДЛО на неокуповану територію, але для цього потрібні гарантії безпеки з боку Росії, що вона не обстріляє їх.

Нагадаємо, вчора окупаційні адміністрації ОРДЛО оголосили евакуацію жінок, дітей і літніх людей. У містах почалась паніка. Людей на автобусах вивозять до Ростова в Росії. При цьому в самому Ростові про це дізнались із новин.

Сьогодні в області вже оголосили режим надзвичайної ситуації через наплив людей.

Тим часом окупанти оголосили "мобілізацію" всіх чоловіків 18-55 років. Їм заборонено виїжджати. На окупованій Луганщині майно людей дозволили забирати "на потреби" ворожих військ.

Оголошення про вивіз людей ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" зробили паралельно зі звинуваченням української влади, зокрема президента Володимира Зеленського, в нібито підготовці "наступу" на тимчасово окуповані території.

До цього міністр оборони Олексій Резніков попередив мешканців ОРДЛО, щоб вони не вірили в пропагандистські заяви окупантів. Міністр підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці.

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Після висунення терористами звинувачень на адресу української влади в МЗС заявили, що Україна не проводить і не планує "наступальних операцій" на Донбасі.