​Операція «Евакуація»

LB.ua дізнався, що відбувається на окупованому Донбасі та куди бойовики «евакуюють» мирних громадян.

Російський президент Володимир Путін, схоже, вирішив реалізувати карту так званого «геноциду жителів Донбасу». Сьогодні, 18 лютого так званий голова «ДНР» Денис Пушилін оголосив про початок евакуації жителів окупованої Донеччини у Ростовську область нібито через можливий наступ Збройних сил України. Те ж зробив і керівник так званої «ЛНР» Леонід Пасічник. Окупаційні адміністрації також заявили про мобілізацію чоловічого населення.

Що передувало

Після окупації частини Донбасу та підписання Мінських угод у 2014 році Російська Федерація отримала потужний військовий вплив на Україну. Були створені маріонеткові «республіки» – «Луганська» та «Донецька». З 2016 року мешканцям окупованих територій почали роздавати російські паспорти, хоч тривалий час їх отримати було складно. Все змінилось у 2019 коли Володимир Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців окупованих регіонів України, а вже з 2020 року Москва розпочала активну їх роздачу. Всього, за даними секретаря РНБО Олексія Данілова, російські паспорти отримали близько 800 тисяч осіб.

Фото: dan-news.info Мешканці ДНР отримують паспорти РФ в селі Покровське Ростовської області, Росія

Це дало можливість офіційним особам Росії заявляти про «захист наших громадян на Донбасі». У минулому році жителів окупованих територій залучили до виборів у Держдуму. А вже 15 липня 2022 року її депутати направили звернення Володимиру Путіну з пропозицією визнати так звані «Л/ДНР».

Сталося це у момент, коли Росія сконцентрувала по периметру українського кордону близько 150 тисячний контингент, а лідери США та ЄС заявили про загрозу повномасштабного вторгнення в Україну. У свою чергу російська пропаганда та їх маріонетки на Донбасі почали розповсюджувати фейки про нібито наступ української армії.

З 17 лютого почалось загострення на лінії зіткнення. За дві доби було зафіксовано щонайменше 105 обстрілів позицій ЗСУ – удвічі більше, аніж за попередній місяць. Зранку 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садочок у Станиці Луганській та школу у селі Врублівці на Луганщині. Після чого одразу заявили про нібито обстріл школи у Луганську, використавши кадри з садочком у Станиці Луганській.

Фото: SSU Пошкоджена стіна дитсадку в Станиці Луганській

Евакуація та паніка

У третій годині дня за київським часом, 18 лютого 2022 керівник так званої «ДНР» Денис Пушилін оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що о 20.00 за московським часом почнеться масова евакуація населення окупованої Донеччини до Ростовської області Росії, через нібито наступ ЗСУ.

Через кілька хвилин таку саму заяву оприлюднив і ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник. Активіст Сергій Стерненко виявив у метаданих відеофайлів інформацію, що свої заяви підконтрольні Кремлю терористи записали, ще 16 лютого, з дві доби до початку евакуації. І зберігали а папці «Бросок мангуста». «Звучить як назва спецоперації», – припустив Сергій Стерненко.

Фото: facebook/Cергій Стерненко

Після оприлюднення звернень на вулицях окупованого Донецька та Луганська почали гриміти тривожні сирени. У донецьких пабліках у «ВКонтакте» та «Телеграмі» почали постити інструкції з інформацією, що робити при евакуації. Зокрема усіх просили взяти документи, речі першої потреби та запас їжі та води на добу. Також абонентам донецького мобільного оператора «Фенікс» почали приходити СМС з інформацією про евакуацію. При цьому у Донецьку, Горлівці та Макіївці почались проблеми зі зв'язком.

На заправках та біля банкоматів на окупованих територіях почали з'являтися величезні черги. Згодом у соціальних мереж окупованої частини Луганській області з'явилися повідомлення, що бензин на заправках перестали продавати приватним особам, нібито його будуть використовувати лише для потреб «республіки» та автобусів, що везуть людей у Ростовську область.

Фото: телеграм-канал Типичный Донецк

На сайтах міст окупаційних адміністрацій почали публікувати адреси звідки курсуватимуть автобуси. Таку саме інформацію надсилали СМСками абонентам «Фенікс». Так званий «мер Горлівки» Іван Приходько на сайті окупаційної адміністрації заявив, що евакуація триватиме кілька днів та крім автобусів залучать залізничний транспорт. У так званій «МНС ДНР» заявили, що збираються евакуювати близько 700 тисяч людей.

За даними Східної правозахисної групи вивозити планують лише жінок, дітей та людей похилого віку. Першими почали вивозити дітей з інтернатів та дитячих будинків.

А от чоловікам віком від 18 до 55 років заборонили покидати територію «республік». Виняток зробили лише для тих, хто на власних авто вивозитиме свої родини.

У Луганську по місту розклеїли листівки з інформацією, що з 16:00 18 лютого чоловікам народженим з 1967 по 2004 рік заборонений виїзд з так званої «ЛНР». За даними російського видання «РБК» так званий голова «ЛНР» Пасічник підписав указ про взяття на військовий облік усіх чоловіків, віком від 17 років.

У соцмережах груп з окупованих територій оприлюднили відео біля військкомату в Луганську, записане 16 лютого, на якому зафіксовано чергу людей у камуфляжі. В описі до відео зазначено, що до Луганська почали прибувати невідомі чоловіки у військовій формі та записуватись у військкомати.

Увечері жителі окупованих міст Донбасу почали покидати домівки. На кордоні між так званими «республіками» та Росією утворилась величезна черга з легкових авто. У соцмережах пишуть, що на контрольно-пропускному пункті «Успенка» автомобільний затор розтягнувся на 22 кілометри.

Повідомлення про те, що перші автобуси до Ростова почали їхати близько 20 години вечора за Києвом.

Фото: телеграм-канал типичный Донецк КПП 'Успенка'

Скільки саме людей збираються евакуюватись до Ростова поки сказати важко. В опитуванні у пабліку «Типовий Донецьк» у Телеграм на час написання матеріалу взяли участь 34 тисячі осіб. Лише чотири відсотки відповіли «так», 37% відповіли «ні», 17% відповіли, що вагаються.

Приблизно о 19 годині російські ЗМІ повідомили про вибух у центрі Донецька. Постраждав військовий «УАЗ» на якому їздив так званий «начальник народної міліції ДНР» Денис Синенков. Згодом з’явились повідомлення про вибухи в Луганську. Не виключено, таким чином окупанти вирішили стимулювати тих, хто вагався, все ж погодитися на евакуацію.

Фото: телеграм-канал типичный Донецк

У Ростові нічого не знали

Після того, як бойовики заявили про евакуацію жителів окупованої території до Ростовської області Росії місцеві чиновники повідомили журналістам, що про евакуацію жителів ОРДЛО дізналися з повідомлень у ЗМІ. А пресслужба місцевого губернатора Василя Голубова розповіла одному з російських ЗМІ, що очільник області знаходиться на лікарняному.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков теж заявив, що нічого не знає про евакуацію мешканців ОРДЛО до Ростова. Але вже через дві години Василь Голубєв несподівано «одужав» та звернувся до Путіна з проханням допомогти з прийомом жителів ОРДЛО. Кремль наказав організувати прийом мешканців Донбасу голові МНС Росії Олександру Чупріяну та роздати всім «евакуйованим» по 10 тисяч рублів – приблизно 3,6 тис грн.

Де саме окупанти будуть селити людей невідомо. Жителі Донецька, які зголосились на евакуацію, розповіли LB.ua, що диспетчери на гарячій лінії та чиновники окупаційних адміністрацій, які записують всіх хто сідає в автобуси, обіцяли, що селитимуть у санаторіях Ростовської області.

Судячи з коментарів у соціальних мережах жителів Ростовської області не дуже раді приїзду «біженців» з ОРДЛО. Типова реакція росіян: «І на##ра вони тут потрібні лугандони недобиті?» та «Валіть назад!».

Україна просить зберігати спокій

Після повідомлень про «евакуацію» головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій. Він заявив повідомлення ватажків «Л/ДНР» про наступ української армії не відповідають дійсності.

Він також додав, що військово-політичне керівництво країни не планує і не проводить наступальні операції.

«Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний. Наступальна операція на Донбасі обов’язково призведе до чисельних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються. Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Генерал Валерій Залужний

Це ж підтвердив і міністр оборони України Олексій Резніков. У звернені до українців, що проживають на окупованих територіях він підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, «бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці».

«Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ», – заявив він.

Увечері 19 лютого секретар РНБО Олексій Данілов та віце-прем'єрка, міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провели прес-брифінг на якому, ще раз підтвердили: Україна не розглядає силового варіанту повернення окупованих територій.

«Сьогодні дві людини зробили заяву відносно евакуації громадян з території Донецької і Луганської області. Нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ для того, щоб звільнити наші території. Я можу заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких наказів на звільнення силовим шляхом наших територій немає», – наголосив секретар РНБО.

Фото: скріншот відео

Він повідомив – є загроза, що представники Росії будуть робити провокації на окупованій українській території.

«Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи взривати автобуси, в яких будуть люди, яких вони пропонують сьогодні переправити в Ростов або в Ростовську область. Чи вони будуть взривати дома...», – висловив припущення Данілов.

Ірина Верещук запросила жителів ОРДЛО їхати на підконтрольну територію. Також вона додала, що все що відбувається на окупованій території відповідає Росія, як країна окупант.

Фото: скріншот відео

Провокації

В Офісі Президента не виключають провокацій під час операції евакуації жителів ОРДЛО до Ростовської області. Радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі «РБК-Україна» заявив, що бойовики можуть навмисно обстріляти колони з мирними громадянами, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

«Що це за так звана «евакуація»? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких «евакуаційних» колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і «евакуювати» з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури», – прокоментував радник голови ОП.

Про те, що провокації можливі також повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У прес-службі відомства заявили, що в окупованому Донецьку російські спецслужби замінували ряд об'єктів інфраструктури. Тому розвідники радять жителям окупованих територій залишатись вдома та не користуватись громадським транспортом.

Фото: ДК Петровского В очікуванні на евакуацію ДК Петровского

Що далі

У суботу, 19 лютого має відбутися позачергова зустріч Тристоронньої контактної групи. Представники України, Росії та ОБСЄ повинні були зустрітись сьогодні, 18 лютого, але Росія відмовилась від перемовин.

Також за даними російських ЗМІ лідер російської Компартії нібито заявив що Володимир Путін може виступити у понеділок 21 лютого з «важливою заявою по Донбасу». Але за кілька годин прес-служба КПРФ цю інформацію спростувала.

Вже 22 лютого збереться позапланове засідання Ради Федерації РФ та нижньої палати Державної Думи РФ. Воно є позаплановим та приурочене до дня Радянської армії. Саме Рада Федерації може ухвалювати рішення про введення російських військ на територію інших держав.

Чи відбудеться масштабне вторгнення РФ в Україну? Поки сказати однозначно складно. У своєму черговому зверненні 19 лютого президент США Джозеф Байден ствердно відповів на це запитання, додавши при цьому, що дипломатичні можливості все ще є. Втім, поки що скидається на те, що Володимир Путін продовжить діяти «згідно плану» з використанням своїх проксі на Донбасі.