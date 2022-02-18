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Порошенко: цивільне населення буде захищене в рамках військового плану

Експрезидент закликав доукомплектувати бойові бригади.

Порошенко: цивільне населення буде захищене в рамках військового плану
Фото: пресслужба партії "Європейська Солідарність"

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вважає, що захистити цивільне населення може лише сильна, добре забезпечена армія та оснащені сили територіальної оборони. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Путін може вдарити в будь-якому місці. Тим більше, як вчора наголосив держсекретар США Блінкен на засідання Радбезу ООН, Путін готується до війни із застосуванням ракет, в тому числі балістичних, авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України», – застеріг Порошенко. 

«Евакуація – це означає тікати, а тікати – це означає, що наша армія буде відступати. Я категорично наголошую на тому, що це не шлях в поточній ситуації. Я хочу сказати, що є військовий план. І в рамках цього військового плану ми здатні захистити цивільне населення», – переконаний Порошенко.

За його словами, ми можемо розгорнути артилерійські системи, системи реактивного залпового вогню, встановити контрбатарейні станції тощо.

Також він закликав терміново підвищити грошове забезпечення військовослужбовців. Зараз, за словами Порошенка, рівень комплектації бойових бригад складає 60%.

«Друга позиція – наповнити стратегічні резерви пальним, харчовим, бойовим забезпеченням. Третя позиція – розгорнути резерв першої черги. Четверта позиція – профінансувати і озброїти територіальну оборону для того, що якщо Путін прийме рішення вдертися в Україну, кожне місто, кожна вулиця, кажен квартал і кожен дім стане для нього пеклом», – сказав Порошенко. 

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